Carne Fraca | Milhoes em publicidade para tentar conter a crise de imagem

Como observa Keila Jimenez em sua coluna no R7, os maiores jornais do Brasil trouxeram, nesse fim de semana, anúncios de página inteira das empresas envolvidas na operaçao da Polícia Federal batizada de ‘Carne Fraca’. As agências tiveram que trabalhar rápido, e a conta certamente nao vai ser barata. Anúncios como esse na mídia impressa, lembra Jimenez, nao saem por menos de R$ 200 mil. Emissoras de rádio e TV também estao veiculando os comunicados de grupos como BRF e JBS, preferencialmente em horários de maior audiência. Uma única exibiçao no intervalo comercial do Jornal Nacional, da Globo, por exemplo, onde foi divulgado o comunicado da BRF – responsável por marcas como Sadia, Perdigao, Qualy e Elegê -, fica em torno de R$ 800 mil. A BRF, a propósito, decidiu dizer que “só produz os alimentos que a gente coloca na mesa de nossa família.”

