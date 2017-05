Cauã Reymond recebe pedido inusitado em campanha da Lupo para Dia dos Namorados

Cauã Reymond está de volta em comercial da WMcCann criado para a Lupo, por ocasiao do Dia dos Namorados. Sua estreia como garoto-propaganda da marca foi em campanha para o último Dia das Mães. Essa nova campanha será composta de filme de 30” para TV aberta e fechada, cinema, internet e anúncio em revistas. O filme ‘Ajudinha’ estreou nesse domingo, no intervalo do Fantástico.

