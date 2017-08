Cena histórica de trans em novela faz Globo disparar na audiência

A tao aguardada cena de Ivana, interpretada por Carol Duarte, se assumindo para sua família e revelando que é trans, na novela ‘A Força do Querer‘, fez muito bem à audiência da Globo. O episódio foi ao ar na 3ª feira (28) e marcou 42 pontos de média, com 55,3% de share e 44 pontos de pico. Essa foi a 2ª maior média da novela, superada apenas pelos 42,3 pontos do capítulo do dia 21 de agosto. Os bons resultados mostram o acerto da autora Gloria Perez em investir num tema tao debatido atualmente como a transexualidade. Para se ter uma ideia, o último capítulo da novela anterior, ‘A Lei do Amor‘, alcançou média de 37,6 pontos. As informaçoes sao do Comunique-se.

publicidade publicidade