Censura – mulher em anúncio de piscina foi ‘photoshopada’ e virou uma bola (!)

As mulheres frequentemente sao vítimas de censura em catálogos, anúncios e imagens divulgadas ao público na Arábia Saudita. Um exemplo flagrante é esse tuite da Saco Hardware, varejista do país árabe, divulgando uma piscina da marca Intex, veja abaixo – a mulher da foto original foi simplesmente excluída da imagem. Em seu lugar, foi colocada uma bola de plástico (!). O restante da família também nao escapou ileso. Nada tao drástico quanto ser transformado em uma bola, é verdade, mas todos, que estavam vestindo roupas de banho, agora aparecem completamente vestidos. Saiu no BuzzFeed.

Advert selling a swimming pool has family in it wearing swimming gear – for Saudi market they all wear proper clothes & woman becomes a ball pic.twitter.com/27t0hh6iFV

— omar r quraishi (@omar_quraishi) 6 de junho de 2017