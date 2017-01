‘Cidade Linda’ – tinta cinza que escondeu grafites em Sao Paulo sai com água (?)

Descontente com o projeto da nova administraçao da cidade de Sao Paulo, sob o comando de Joao Dória, o grafiteiro conhecido como Mundano mostra que a tinta do ‘Cidade Linda’ sai com a maior facilidade. Em vídeo divulgado no seu Facebook, o artista de rua aparece no Largo da Batata “deixando a cidade mais linda”, como ele mesmo diz – com a ajuda de um escovao e um balde de água, retira a pintura recém feita para deixar novamente à mostra a linguagem das ruas.

