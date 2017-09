Com medo de sustos, atriz de ‘American Horror Story’ se esconde debaixo da mesa

Ela é a estrela de ‘American Horror Story‘ e suas diferentes temporadas, mas a atriz Sarah Paulson nao gosta de ser assustada. Quem provou isso foi a apresentadora Ellen DeGeneres, que aplicou uma série de sustos em Sarah – 1º, se escondeu no camarim da atriz, saindo para assustá-la quando menos esperava; em seguida, contratou um ator para chegar por trás dela enquanto a entrevistava para também assustá-la; e, na 3ª vez, com Paulson já desconfiada de novos sustos, fez com que um palhaço saísse de uma caixa para fazer com que ela saltasse de sua poltrona de tanto medo. A soluçao da atriz foi se esconder debaixo da mesinha de Ellen para evitar novos gritos de pavor. ;-) Assista no vídeo acima. Notícia da Vulture.

