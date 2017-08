Comercial argentino da Brahma quer quebrar rotina dos GIFs

A Brahma é uma marca de cerveja consolidada no Brasil e, aos poucos, vai ganhando público também na Argentina, sendo muito popular entre os jovens hermanos. Para dialogar com eles, que tal um comercial cheio de GIFs? Foi o que pensou a agência Santo, num comercial dirigido por Armando Bo (roteirista de ‘Birdman‘). Num mundo cheio de GIFs, onde tudo sempre se repete, um homem consegue se libertar e se questiona, será que nao existe nada mais produtivo do que seguir eternamente o mesmo padrao? Notícia do AdFreak, que lembra que a ideia de uma bebida alcoólica libertando pessoas presas na rotina nao é exatamente uma novidade – mas essa é a versao digital desse clichê.

publicidade publicidade