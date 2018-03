Como as crianças reagem à diferença salarial entre homens e mulheres – veja esse vídeo

Iniciativa do sindicato norueguês Finansforbundet, esse experimento mostra a reaçao de crianças à diferença de pagamento entre homens e mulheres. Depois de realizar a mesma tarefa juntos, um menino e uma menina recebem sua recompensa – mas, para surpresa de ambos, o pagamento da menina é consideravelmente menor do que o do menino. Para elas, o fato de uma menina ganhar menos apenas pelo fato de ser menina nao faz o menor sentido. “Pagamento desigual é inaceitável aos olhos das crianças. Por que deveríamos aceitar como adultos?” – questiona o vídeo. A criaçao é da agência Morgernstern com produçao da Willynikkers. Saiu no AdFreak.

publicidade publicidade