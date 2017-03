Companhia aérea faz parceria com Uber, leva usuários para ‘férias instantâneas’

Usuários do Uber em 3 cidades francesas – Paris, Lyon e Nantes – tiveram uma atualizaçao bem interessante no app essa semana. Além das tradicionais opçoes do ‘UberX’ e ‘UberPool’, encontraram também um ícone de ‘UberEscape’, identificado por um aviao. Clicando no ícone, o aplicativo mostra as ofertas atuais de voos da companhia aérea Transavia a partir do aeroporto mais próximo. Caso se interesse por algum dos voos sugeridos, o preço do bilhete será incluído no valor da viagem com o Uber. No vídeo que apresenta a novidade, por exemplo, uma passagem para Lisboa mais a tarifa do Uber saem por € 35, cerca de 120 reais. Basta clicar e pronto – seu Uber leva você diretamente ao aeroporto. É praticamente o botao das ‘férias instantâneas’. ;-) O UberEscape está em funcionamento até essa 6ª feira, e entre os destinos incluídos estao Barcelona, Lisboa, Viena, Porto, Londres e Amsterdam. A criaçao é da agência Les Gaulois. A Transavia, a propósito, é a mesma companhia que transformou pacotes de salgadinhos em passagens áereas, está lembrado? Via AdFreak.

