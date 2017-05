Comprou DVD de ‘Procurando Nemo’, quando abriu a caixa encontrou outra coisa

Aconteceu no Rio – uma mulher que pensava ter comprado o DVD da animaçao ‘Procurando Nemo’, da Pixar, teve uma surpresa quando chegou em casa. Ao colocar o filme para seus filhos pequenos assistirem, descobriu que o conteúdo do disco era o filme pornô ‘Sexo Selvagem’ (!). Segundo a coluna Gente Boa, ela processou o fabricante e o distribuidor do DVD, que foram condenados a pagar R$ 5 mil de indenizaçao por danos morais.

