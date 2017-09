Comunique-se lança plataforma para aproximar marcas e influenciadores

Uma plataforma que mapeia influenciadores do Brasil e do mundo para ajudar quem está de olho em promover açoes com eles. Essa é a ideia por trás do software Influency.me, lançado nessa 5ª feira (31) pelo Portal Comunique-se. Sua base já reúne mais de 60 mil perfis de influenciadores, entre os quais a apresentadora Ellen DeGeneres, o craque Cristiano Ronaldo e marcas como Coca-Cola e MTV. Pelo Influency.me é possível encontrar as personalidades ideais para cada açao, usando filtros como gênero, faixa etária ou rede social de atuaçao. A ferramenta ainda monitora em tempo real o alcance das campanhas promovidas por meio dela, com métricas e indicadores. Por enquanto, o Influency.me só está disponível para grupos selecionados, mas internautas podem solicitar uma demonstraçao.

