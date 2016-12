Coral q já cantou Bowie e Cohen agora emociona com ‘What a Wonderful World’

O Choir!Choir!Choir! já apareceu no Blue Bus em mais de uma ocasiao. Primeiro, no Natal do ano passado, cantando ‘Friday I’m in Love’, do The Cure. Depois em janeiro, numa homenagem a David Bowie, interpretando ‘Space Oddity’. E, por fim, num lindíssimo tributo a Leonard Cohen com sua própria versao de ‘Hallelujah’. Já é quase Natal e o coral, que reúne cantores voluntários, dessa vez reuniu centenas para cantar ‘What a Wonderful World’, clássico que ficou mundialmente conhecido na voz de Louis Armstrong. O encontro coincidiu com a revelaçao da maior árvore de Natal de Toronto em um shopping da cidade. Assista ao vídeo e veja como foi.

publicidade publicidade