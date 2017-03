Crayola promete remover 1 lápis de sua icônica caixa com 24 lápis de cor – qual será?

Se vc pudesse remover um lápis da caixa de lápis de cor, qual seria? A famosa fabricante Crayola está fazendo suspense, mas promete remover um lápis de sua caixa de 24 cores nessa 6ª feira, quando é comemorado o ‘National Crayon Day’ nos EUA. Por acaso também é dia 31 de março, 1 dia antes de 1º de abril. Ou seja… :-) Se nao for pegadinha, será a 1ª vez que a marca removerá uma cor de sua coleçao. A marca, aliás, está fazendo o maior estardalhaço em cima da iniciativa – tem até contagem regressiva para a transmissao ao vivo que anunciará a cor rejeitada, e uma caixa gigante de 24 lápis no meio da rua em Nova Iorque, veja abaixo. A Crayola também está encorajando as pessoas a compartilharem uma foto da cor sem a qual nao imaginam sua vida, usando a hashtag #shareyourfave no Instagram – muita gente entrou na onda. Por outro lado, muitos estao aproveitando para fazer campanha contra a cor que gostariam de ver pelas costas. O AdFreak sugere, por exemplo, que a marca poderia remover o laranja, numa referência a Donald Trump. ;-)

