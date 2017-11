Cuidado – novo golpe tenta roubar dados do cartao de crédito dos usuários da Netflix

Se vc receber um e-mail, supostamente enviado pela Netflix, dizendo que sua conta está prestes a ser cancelada, desconfie. Segundo informaçoes do Daily Mail, trata-se de um novo golpe que está fazendo o maior estrago na internet. “Olá, nao conseguimos validar seus dados de cobrança para a próxima fatura, portanto cancelaremos sua assinatura se nao recebermos uma resposta dentro de 48 horas”, diz o email. A maioria dos scams via correio eletrônico tem muitos erros de ortografia e gramática, além de um design pobre, o que facilita seu reconhecimento como fraude. Esse, no entanto, tem um “design relativamente bom”, avaliam especialistas em segurança cibernética. “Obviamente adoraríamos ter você de volta, simplesmente clique em ‘reiniciar sua assinatura’ para atualizar seus detalhes e continuar a aproveitar os melhores filmes e programas de TV sem interrupçao”, conclui a mensagem falsa. Se clica no link, o usuário é redirecionado para uma página de login e, numa 2ª página, seus dados do cartao de crédito sao solicitados. Como o email fraudulento de fato aparenta ser legítimo, a recomendaçao é que os usuários do serviço sejam extremamente cautelosos. Antes de clicar em qualquer link, passe o mouse sobre ele e cheque o domínio para o qual ele aponta. Além disso, caso a Netflix realmente nao consiga efetuar a cobrança no seu cartao, assim que tentar acessar a plataforma vc será avisado do problema. Via DesignTAXI.

