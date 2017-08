Curta focado em Jared Leto antecede ‘Blade Runner 2049’; assista

A sequência de ‘Blade Runner‘ está quase chegando aos cinemas (o que acontecerá em outubro), e a Warner Bros., que nao é boba, já está promovendo o filme. Para atiçar os fas, os estúdios lançaram na internet ‘Nexus: 2036‘, curta-metragem que precede os acontecimentos do filme. O curta é focado no personagem de Jared Leto, Niander Wallace, um cientista genial e recluso. Wallace desenvolveu uma nova linha de replicantes, chamada Nexus 6 – supostamente, versoes aperfeiçoadas dos replicantes. O que acontece a seguir…bem, é melhor você ver o curta, mas basta dizer que deve ter consequências em ‘Blade Runner 2049‘. ‘Nexus: 2036‘ é dirigido pelo filho de Ridley Scott, Luke Scott, enquanto a sequência do clássico da ficçao científica é dirigida por Denis Villeneuve, de ‘A Chegada‘. Vale lembrar que, antes do lançamento oficial do longa, serao lançados outros dois curtas, sendo esse o primeiro da minitrilogia. Nota do Geek Tyrant.

