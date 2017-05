“De coraçao, nao sei te responder” – Huck sobre o sumiço das fotos com Aécio

Em entrevista à Folha de Sao Paulo, Luciano Huck enfim respondeu à pergunta que mais tem sido feita a ele desde as últimas acusaçoes contra Aécio Neves, de quem o apresentador global é amigo há 17 anos – onde estao as fotos de Huck ao lado do tucano? Nas redes sociais se multiplicam provocaçoes como essa – “oi @lucianohuck vi que vc apagou todas fotos com o aecio gostaria de saber se está td bem…”. Luciano diz que “nao haveria razao para deletar quaisquer imagens das minhas páginas. Mas como a internet é um território sem lei, qualquer um pode dizer o que quiser”. Segundo ele, muitas fotos com Aécio sao antigas e “por isso naturalmente vao ficando para trás nas timelines das redes sociais”. A Folha, no entanto, fez uma varredura no Instagram de Huck e nao encontrou nenhuma foto com Aécio. Questionado, Luciano disse – “De coraçao, nao sei te responder”. E segue – “Nao faço a menor ideia. Todas as fotos que rodaram nas redes esta semana sao muito antigas, nao tem nada recente. Podem ter sido postadas nas redes do Aécio, por exemplo. O que posso te garantir com toda a sinceridade é que nao apaguei foto alguma recentemente em funçao dos acontecimentos da semana passada.” Huck disse ainda que nao vai renegar sua relaçao de amizade com o político, “mesmo em um momento tao negativo da sua vida”, mas que “é evidente a minha enorme decepçao e tristeza com tudo o que veio à tona em relaçao nao só a um amigo, mas a alguém que foi governador, senador e que recebeu mais de 51 milhoes de votos numa eleiçao presidencial recente”. Leia na íntegra aqui. Via HuffPost Brasil.

publicidade publicidade