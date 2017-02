Delta e Coca-Cola criam ‘galeria de arte’ na mesa de refeiçoes de Boeing 767

A Delta Air Lines e a Coca-Cola se uniram para levar arte ao lugar onde as duas marcas se encontram com mais frequência – a mesa de refeiçoes das aeronaves. A ‘galeria de arte no céu’, como está sendo chamada, foi produzida com a participaçao de 12 artistas de todo o mundo, transformando as mesas de uma das aeronaves 767 da companhia aérea em obras de arte exclusivas. Cada artista trouxe seu gosto e estilo pessoal, com inspiraçao em alguns dos destinos mais populares da companhia, incluindo Amsterdã, Atlanta, Londres, Los Angeles, Cidade do México, Nova Iorque, Paris, Sao Paulo, Seattle, Seul, Xangai e Tóquio. A obra que representa o Brasil ficou por conta de Alex Yanes, que se inspirou – veja só – na arte de rua de Sao Paulo para criar o retrato de um menino cheio de otimismo enquanto voa alto sobre a cidade – imagem em destaque nessa nota. Além da galeria de arte no ar, a Delta exibirá as bandejas originais no saguao A, entre os portoes A15 e A11, no Aeroporto Internacional de Hartsfield-Jackson, em Atlanta. A agência envolvida na açao é a Wieden+Kennedy New York.

Ping Zhu (XANGAI) – No trabalho de Ping, vemos Xangai através do prisma do mercado de rua, o lugar onde a comida, o comércio e a cultura explodem e contam a história do passado e do presente da China.

James R. Eads (PARIS) – Com seu céu noturno agitado e efervescente, o retrato de Paris de James captura a magia da cidade à noite.

Adam Pinsley (ATLANTA) – Designer do departamento de criaçao da Delta, Adam usou tinta de avioes e seu estilo exclusivo de pintura de gotejamento para misturar as cores da Coca-Cola e da Delta nesta homenagem à Atlanta.



Skip Hursch (CIDADE DO MÉXICO) – No trabalho de Skip, as cores vivas e os temas do design têxtil da América Central receberam um toque moderno e dao uma amostra da vibrante capital mexicana.

Noma Bar (LONDRES) – Como artista londrina, Noma se inspira no clima e como ele afeta o humor da cidade.

Pedro Campiche (NOVA IORQUE) – Pedro dá uma nova perspectiva da cidade de Nova Yorque reimaginando o horizonte icônico da cidade por meio da ótica da arte de rua.

Paola Gracey (TÓQUIO) – As luzes hipnotizantes e os sinais de néon de Tóquio assumem vida própria por meio do uso revigorante de purpurina, gotas de tinta e resina epóxi de Paola.

Stevie Gee (LOS ANGELES) – Na Los Angeles de Stevie, as estrelas do Hollywood Boulevard sao ludicamente justapostas com as pessoas comuns que andam sobre elas.

Yulia Brodskaya (SEUL) – Embora possa parecer uma pintura, o retrato de Seul de Yulia é trabalhado inteiramente com papel. Este estilo exclusivo captura perfeitamente a essência da cidade, suas cores vibrantes e a culinária icônica.

Alex Yanes (SAO PAULO) – Alex se inspirou na arte de rua de Sao Paulo para criar este retrato de um menino cheio de otimismo enquanto voa alto sobre a cidade.

Will Bryant (SEATTLE) – Ao retratar Seattle, Will se inspirou nos rios, montanhas e vegetaçao perene cobertos de chuva que cercam a cidade, conferindo-lhe energia revigorante e realista.

Sac Magique (AMSTERDÃ) – Os waffles e os ciclistas holandeses flutuam pelas ruas floridas de Amsterdã no tributo extravagante de Sac à cidade que ama.

