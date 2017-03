Demissoes e mudanças nas operaçoes da Turner no Brasil pegam o mercado de surpresa

A notícia é da Keila Jimenez em sua coluna no R7 – informa que grandes executivos da Turner, no Brasil e no mundo, estao deixando o grupo “em uma ‘limpa’ nunca antes vista na empresa”. Nesta 2ª feira, Rogério Gallo, vice-presidente dos canais de filmes e séries da Turner no Brasil, e Daniella Vieira, gerente de conteúdo do Cartoon Network, deixaram o canal. Segundo Keila, a saída de ambos pegou o mercado e os funcionários da Turner no Brasil de surpresa, principalmente considerando os ótimos resultados que vinham obtendo em seus canais – o Cartoon é líder de audiência na TV paga e a Warner, na gestao de Gallo, passou do 16º para o 5º lugar de audiência. Além da saída de nomes importantes, a Turner também está retirando algumas de suas operaçoes do Brasil e transferindo para países como Argentina. Outros executivos que devem deixar o grupo sao Gretchen Colón, vice-presidente sênior de vendas publicitárias da Turner, Pablo Verdin, vice-presidente de pesquisa da Turner Latin America, e Vicky Zambrano, vice-presidente de canais como Boomerang e Glitz. A Turner, no entanto, ainda nao confirmou a saída desses executivos nem comentou as mudanças em suas operaçoes na América Latina. Leia mais aqui.

publicidade publicidade