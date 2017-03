Depois de demissoes, Turner contrata consultor estratégico para o Brasil

Depois de demitir, na última 2ª feira, seu gerente-geral no país, Gustavo Diament, o vice-presidente de canais de entretenimento, Rogério Gallo, e a diretora de conteúdo infantil, Daniella Vieira, a Turner anuncia agora a contrataçao de Antonio Barreto para assumir o cargo de consultor estratégico da Turner Brasil. O Notícias da TV lembra que “Barreto é um nome reconhecido no mercado de TV paga e tem fama de estruturador. Ele atuou, por exemplo, na estruturaçao da operadora Net, hoje a maior do país. Atuou também na Telefônica, Disney, DirecTV, HBO e nos grupos Globo e Abril.” Em nota enviada à imprensa, a Turner diz que reafirma “seu comprometimento contínuo com um dos mercados internacionais mais importantes da empresa” e que “o Brasil permanece como um mercado global prioritário para a Turner. Nos últimos 4 anos, de 2013 a 2016, todos os maiores investimentos que a empresa fez na América Latina aconteceram no Brasil.” O entendimento do mercado, no entanto, é outro. Ainda segundo o Notícias da TV, a funçao de Barreto seria “enxugar a programadora, montando um cenário que faça a empresa funcionar com o mínimo de estrutura no país e o máximo na Argentina, onde os custos sao mais baixos”. Especula-se que apenas as operaçoes de marketing e comercializaçao publicitária permanecerao no Brasil, e que a programaçao dos canais passará a ser feita na Argentina. Na área artística, apenas uma pequena estrutura deve ser mantida em terras brasileiras para negociar com produtoras independentes e cumprir as cotas de conteúdo nacional.

publicidade publicidade