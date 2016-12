Dicionário Merriam-Webster escolhe a palavra do ano de 2016 – como discordar?

2016 será lembrado por muitos como um ano de eventos trágicos – da morte de ícones de sua geraçao como David Bowie e Alan Rickman passando pela crise humanitária vivida pelos refugiados aos ataques terroristas que deixaram cicatrizes profundas em diferentes partes do mundo. O cenário político também nao deixou por menos – o Brasil que o diga. Levando tudo isso em consideraçao, nao é de se admirar que a palavra do ano escolhida pelo dicionário Merriam-Webster tenha sido ‘surreal’. O verbete é relativamente novo na Língua Inglesa. Foi incluído no dicionário em 1967, e sua definiçao no Merriam-Webster é a seguinte – “marcado pela intensa realidade irracional de um sonho”. A palavra foi escolhida por ter sido a mais procurada ao longo do ano. Segundo a Merriam-Webster, foram 3 os momentos em que a palavra foi mais consultada – depois dos ataques terroristas em Bruxelas, na Bélgica, em março; em julho, depois da tentativa de golpe na Turquia e do ataque terrorista em Nice, na França; e na sequência do resultado da eleiçao presidencial norte-americana, em novembro. Até 29 de novembro, a palavra ‘fascismo’ era a mais procurada do ano, mas ‘surreal’ passou à frente na reta final. Como discordar de que essa é mesmo a palavra que melhor define 2016? Com Mashable e MarketWatch.

