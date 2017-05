Diretor de arte virou boneco para decorar a mesa da agência – ideia da Adobe

Lembra da campanha da Adobe que aproveita para tirar sarro dos diretores de arte que ~infernizam~ a vida dos designers com feedbacks nao solicitados? Inspirada nessa campanha, a Adobe criou um bonequinho que personifica esse profissional tao peculiar, habitante das agências de publicidade de todo o mundo. Anunciado como “o melhor brinquedo para a indústria publicitária”, o ‘Hovering Art Director’ vem com barba, óculos e tênis da moda, jeans skinny, tatuagens geométricas, copo de café na mao e uma cara reflexiva. Além disso, fala 19 frases, entre elas – “Isso seria incrível se tivesse sido feito 3 anos atrás”, “Confie em mim, você vai me agradecer quando estivermos em Cannes” e “Me mande um PDF do seu trabalho até as 16h do domingo. Bom fim de semana!”. :-D Quem estiver interessado em ganhar um pode entrar em hovertingartdirector.com e enviar, até o dia 21 de maio, uma frase clássica pronunciada pelos diretores de arte – as melhores levam um bonequinho. “Queríamos criar uma campanha com a qual a comunidade criativa se identificasse, mostrando que a Adobe entende a luta diária dos designers”, diz Daniël Sytsma, diretor de criaçao da Achtung! mcgarrybowen de Amsterdam, agência envolvida no projeto. O design e a produçao do ‘Hovering Art Director’ ficaram por conta da YumYum de Londres. Leia mais no AdFreak.

publicidade publicidade