É hoje – lançamento da autobiografia de Washington Olivetto no Rio

É hoje, dia 11, às 19:00, o lançamento do livro ‘Direto de Washington’, autobiografia de Washington Olivetto – na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon. “Este livro é uma tentativa de contar um pouco da minha trajetória e das influências e circunstâncias que me ajudaram, direta ou indiretamente, a realizar o que tenho feito. Quando minha mulher me perguntou por que eu finalmente tinha decidido aceitar o convite para escrever essas histórias, respondi com uma frase de efeito: ‘Cansei de ler inverdades a meu respeito; agora resolvi contar as minhas próprias mentiras.’ A frase é divertida; parece do Grouxo Marx, mas é minha. E nao é verdade“, brinca. A biografia tem 21 capítulos e nao tem ordem cronológica – Olivetto resolveu escrever de acordo com o que foi lembrando, entre outubro de 2016 e dezembro de 2017. A publicaçao é da Editora Sextante, a foto da capa é de Sebastiao Salgado e o texto de orelha, do jornalista Luis Fernando Silva Pinto.

publicidade publicidade