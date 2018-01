É ou nao é Big Mac? McDonald’s ouve a opiniao das ruas em açoes interativas

Duplo Big Mac ou Big Mac Bacon – qual experimentar? Mas afinal, Big Mac com bacon é ou nao é Big Mac? O McDonald’s está levando essas questoes para as ruas de Sao Paulo. Campanha criada pela DPZ&T para divulgar os novos sanduíches da rede conta com a participaçao dos paulistanos em duas açoes especiais, em parceria com a Otima. Numa delas, por meio de um painel digital com tela touch de 47’’, localizado na Av. Paulista 2026, as pessoas podem escolher qual das duas novidades é a sua preferida, além de conferir em tempo real qual dos 2 sanduíches é o mais votado. O resultado será divulgado nas redes sociais da marca. Já em outra açao será utilizada a técnica da impressao lenticular, que permite que a pessoa veja 2 layouts distintos de acordo com a posiçao em que se encontra ou conforme se movimenta. A campanha fica nas ruas até 15 de janeiro. | Fotos: André Stefano

