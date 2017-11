Em 4 meses, Record leva ao ar 4 reportagens negativas envolvendo a Globo

Nao é muito comum emissoras de TV falarem umas das outras, mas Mauricio Stycer chama a atençao – o ‘Domingo Espetacular‘ levou ao ar, em sua última ediçao, uma reportagem sobre o escândalo de corrupçao da Fifa, no qual a Globo é acusada de ter pago propina por direitos de transmissao esportiva. Essa é a 4ª vez em 4 meses que o programa da Record fala sobre a Globo, sempre com um viés negativo. Antes disso, foram feitas matérias sobre uma delaçao do ex-ministro Antonio Palocci que poderia comprometer a Globo, sobre a posiçao que a Globo tomou no caso de um museu acusado de pedofilia e sobre o comentário racista de William Waack, num vídeo que viralizou na internet. Será que o clima entre as emissoras rivais voltou a esquentar?

