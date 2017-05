Em campanha sobre Alzheimer, Shazam esquece o nome das músicas

Para conscientizar o público jovem sobre o mal de Alzheimer, a Alzheimer’s Research UK decidiu fazer uma parceria com o Shazam – aplicativo que identifica título e intérprete depois de ouvir um pequeno trecho da música. Durante o período da campanha, o Shazam simplesmente nao conseguia lembrar das cançoes, e exibia na tela do celular mensagens como –“Ouvindo. Ainda ouvindo… Ééé… Eu podia jurar que…”. Depois de finalmente encontrar a música solicitada, o app exibia um banner da instituiçao convidando os usuários a fazerem uma doaçao. A iniciativa aconteceu durante o mês de abril, no Reino Unido. Segundo a agência Innocean Worldwide, em questao de horas a campanha atingiu mais de 2 milhoes de impressoes e cerca de 5 mil visitas à página de doaçao da Alzheimer’s Research UK. Saiu no AdFreak.

