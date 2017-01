Em Portugal, o adeus ao ex-presidente Mário Soares | texto da Marise Araujo

Às vezes os cartazes dizem tudo, ou quase tudo… Foi assim que a Câmara de Lisboa, cidade onde nasceu e viveu grande parte da sua vida, homenageou o ex-primeiro ministro e ex-presidente Mário Soares, que faleceu aos 92 anos. Um homem que sempre lutou pela liberdade e a democracia. Hoje, 3° e último dia de luto nacional em Portugal, as merecidas homenagens continuam pelas ruas e avenidas por onde esse cidadao lisboeta deixou a sua marca na história do seu país e do mundo.

As demonstraçoes de afeto foram muitas. Nas páginas dos jornais e na mídia em geral, cartoons, fotos – Mário Soares deixou um incrível arquivo fotográfico onde se ‘entregou’ de corpo e alma aos seus eleitores e nao só -, análises e depoimentos que inundaram os coraçoes e mentes dos portugueses, fazendo quase que uma retrospectiva histórica desses 42 anos de democracia no país.

O adeus a Soares – um socialista, laico e republicano – teve honras de estado e um funeral emocionante, digno de reis. Se ele ia gostar, nao sei… Mas numa das rápidas entrevistas que vi pela TV, a repórter ao perguntar a uma senhora distraída que assistia a tudo da calçada o que estava fazendo ali, recebeu a seguinte resposta – “Vim ver os cavalos. Adoro! Só assim é que a gente pode ver a guarda republicana”. Obrigada, Mário Soares! | Imagem de capa: André Carrilho





