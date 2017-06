Embalagens no formato de animais mandam o recado – qdo se mudar, leve seu pet junto

O dia 1º de julho, na província canadense de Quebec, é conhecido como ‘Dia da Mudança’. Nessa data, milhares de inquilinos fazem as malas, empacotam seus pertences e mudam de residência. Junto com essa tradiçao vem uma triste estatística – todos os anos, mais de 1.600 animais de estimaçao sao deixados para trás por seus donos. Pensando nisso, a loja ‘Home Hardware’, em parceria com a ‘Society for the Prevention of Cruelty to Animals’ (SPCA), produziu algumas caixas de mudança bastante peculiares, no formato de gatos, cachorros e coelhos. A mensagem é simples – se você se mudar, nao deixe seu bichinho para trás. A criaçao é da agência john st., divulgaçao da Glossy.

