Envy Chain | Ideias + tecnologia vao mesmo salvar o mundo?

Houve um tempo em que se acreditava que a publicidade poderia salvar o mundo. O choque de realidade de um planeta cada vez mais complexo e problemático jogou por água abaixo esse tipo de crença. Mas agora, bem devagarzinho, algumas mentes criativas começam a alimentar de novo essa esperança. No capítulo 74 da Envy Chain, Marco Vega, co-fundador da We Believers, uma das mais premiadas agências independentes dos Estados Unidos, mostra sua esperança renovada e a crença de que a uniao entre a indústria criativa e a tecnológica pode realmente salvar o mundo.

Marco é uma das mentes, junto a Gustavo Lauría, por trás da ideia Edible Six Pack Rings, invejada no capítulo anterior por Fernando Sosa, que substituiu as embalagens plásticas da indústria da cerveja em envoltórios comestíveis para a fauna marinha, evitando o risco de morte quando sao jogados no mar. O projeto, premiado no mundo inteiro, vem ganhando força e escala, e promete envolver grandes companhias cervejeiras a partir do ano que vem. Seguindo a lógica das ideias sustentáveis, Marco revela agora sua inveja criativa por um trabalho recém-lançado que está dando o que falar em termos de sustentabilidade e proteçao ao meio ambiente. Quer saber qual é? Aperta o play!

