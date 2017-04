Envy Chain | O q uma bebida alcoólica e uma empresa de transporte podem ter em comum?

Da Polônia direto para a América do Sul, mais precisamente para a Argentina, a inveja criativa atravessa o Atlântico neste capítulo 53 da Envy Chain. Desta vez, é o premiado diretor de cena argentino Augusto Gimenez Zapiola quem revela sua inveja criativa. O comercial escolhido é praticamente um conto com realismo mágico a serviço de uma marca. Mistura 2 elementos bem argentinos: uma remiseria (que nada mais é do que uma empresa de táxi com tarifa fixa), e o fernet, bebida alcoólica elaborada a partir de vários tipos de ervas, muito tradicional no país. Quer ver o comercial? Aperta o play! ;-)

