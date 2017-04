Envy Chain | Que campanha da nossa regiao o criativo polonês Hubert Stadnicki inveja?

A Envy Chain, esporadicamente, sugere aos criativos e diretores de cena que revelem sua inveja criativa por algum trabalho de fora da Ibero-América. O objetivo é que a gente possa conhecer o que os profissionais da Europa, Estados Unidos, Ásia ou Oceania invejam da nossa produçao criativa. Foi o que aconteceu no capítulo 51 na semana passada. Carlos Baccetti, famoso premiado criativo argentino, escolheu um trabalho realizado por uma agência da Polônia, a Bardzo, fundada em 2008 por Hubert Stadnicki. Agora no nosso capítulo 52, Hubert, ou melhor, sua caricatura animada, revela sua inveja criativa por um trabalho da América do Sul, falando em um espanhol super esforçado, mas que nao deixa dúvidas sobre a campanha que ele gostaria de ter feito. Quer saber qual é? Aperta o play! ;-)

