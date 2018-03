Eram os deuses Stephen Hawking? | texto da Marise Araujo

“O físico Stephen Hawking morreu. Adorei ler ‘uma breve história do tempo’. Grande perda. Rip”, postou um amigo no 1º tuite que li hoje cedo. Mais depressa que meu pensamento, em solidariedade enviei um coraçao… Mas quem foi esse brilhante cientista britânico de quem as notícias passaram o dia todo falando, comentando suas descobertas e, muitas vezes, duvidando da existência de suas teorias? Na minha modesta opiniao, ele alcançou o mesmo patamar dos deuses da antiguidade. E com uma vantagem – tivemos a oportunidade de conviver algum tempo com a sua figura mítica, acompanhar as suas dúvidas e o seu amor pela física nas suas inúmeras tentativas de decifrar e explicar para os mais leigos os mistérios do começo de tudo, revolucionando a maneira como olhamos para o universo – os buracos negros, o Big Bang, o tempo e espaço nas suas diversas dimensoes. Sua história de vida, de tao trágica e impressionante, foi contada no filme ‘A Teoria de Tudo’, em 2014, alcançando o Olimpo das celebridades com um Oscar. Foi também através de uma tela que tive o privilégio de assistir a sua breve intervençao na cerimônia de abertura do Web Summit, em novembro de 2017, no Parque das Naçoes, em Lisboa, deixando uma mensagem especial para as 15 mil pessoas presentes, surpresas e interessadas no que estava a acontecer. Em plano fechado, com uma voz quase inaudível, mandou o seu recado para o mundo tecnológico ali reunido. Por trás dos óculos, seus olhos falavam a sua verdade e transmitiam uma força estranha, cósmica, sobre os mistérios do espaço e da ciência. Eram os deuses Stephen Hawking? Aguarda-se resposta.

publicidade publicidade