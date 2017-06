Escritório de design ‘dá a real’, usa contrato sincero que foge do padrao

Ao invés de apelar para os termos legais e jargoes profissionais que muitas vezes acabam sendo confusos, o escritório de design Segura, de Chicago, criou um contrato que vai direto ao ponto. Sem enrolaçao, ele determina o que os clientes podem esperar de uma parceria com a empresa – veja a traduçao na íntegra logo abaixo. Além do contrato, o escritório criou 2 cartoes de visitas no mesmo estilo “sincerao” – um deles explica que pode ser difícil trabalhar em conjunto e o outro lista várias coisas que a Segura se recusa a fazer, como “aumentar o logo” e “usar a cor favorita da sua esposa”. ;-) Via DesignTAXI.

“Você me paga, eu crio.

Eu começo quando o cheque for compensado.

Tempo é dinheiro. Mais tempo é mais dinheiro.

Eu escuto você. Você me escuta.

Você me diz o que quer, eu digo o que você precisa.

Você quer que eu seja pontual, eu quero que você seja pontual.

O que você usa é seu, o que você nao usa é meu.

Eu nao posso dar a você coisas que nao sao minhas.

Eu vou tentar nao ser um pé no saco, você deve fazer o mesmo.

Se você quer algo que já foi feito antes, use aquilo.

PRO BONO

Se você quer do seu jeito, você tem que pagar.

Se você nao paga, eu tenho a palavra final.

Vamos criar algo grande juntos.”

“É difícil trabalhar comigo

Eu sou crítico

Eu sou teimoso

Eu sou seletivo

Eu sou difícil

Eu sou criterioso”

“Eu nao vou concordar com tudo que você disser

Eu nao vou dizer sim sempre

Eu nao vou usar a cor favorita da sua esposa

Eu nao vou presumir que o público é estúpido

Eu nao vou confiar em pesquisas de grupos de discussao

Eu nao vou aumentar o logo

e

Eu nao vou fazer algo que já foi feito antes”

