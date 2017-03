Essa fita adesiva faz de qualquer lugar uma superfície compatível com Lego

Talvez a Lego se arrependa de nao ter tido essa ideia – ou pelo menos de nao tê-la colocado em produçao –, porque o estúdio de design Nimuno está fazendo o maior sucesso no Indiegogo com a fita adesiva que permite colocar bloquinhos de Lego em praticamente qualquer superfície. A ideia é bem simples – de um lado, adesivo, de outro, uma tira plástica flexível com encaixes para peças de Lego. Assista ao vídeo que mostra o produto em açao. Dois rolos com 2 metros no total estao sendo vendidos por USD 11, e 10 rolos saem por USD 50. Com 1 mês de campanha de financiamento pela frente, a Nimuno já ultrapassou de longe a meta de arrecadaçao, que era de USD 8.000 – até o momento, 13 mil pessoas contribuíram com mais de USD 460 mil (!). Com Bored Panda e Daily Dot.

