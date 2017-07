Esse gringo mostra 10 verbos da Língua Portuguesa que nao existem em inglês

Às vezes é preciso o olhar de um estrangeiro para que a gente volte a se apaixonar pelo nosso país. Gavin Roy fala com tanta empolgaçao da Língua Portuguesa que fica difícil nao sentir aquela pontinha de orgulho. Gavin é norte-americano, adora o nosso idioma e está aprendendo a falar português sozinho (!). Em seu canal no YouTube, o ‘Small Advantages’, ele dá dicas de inglês em vídeo-aulas em português. Nesse vídeo específico, Gavin apresenta 10 verbos do português que nao existem em inglês – em todos os casos, é possível expressar a mesma ideia em inglês (ou quase), mas nao em apenas uma palavra. Assista e veja que interessante. ;-)

