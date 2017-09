Esse painel em homenagem a Lady Di ficou estranho – internet nao perdoou

Há poucos dias, em 31 de agosto, o aniversário de morte da Princesa Diana completou 20 anos, com diversas homenagens sendo feitas pelo mundo – principalmente, é claro, no seu país natal, a Inglaterra. Porém, nem todas foram, digamos… bem planejadas. A cidade de Chesterfield, que Diana visitou em vida com o Príncipe Charles, recebeu um painel no mínimo esquisito – que, óbvio, já foi fotografado e viralizou nas redes sociais. Será que foi feito pelo artista que esculpiu o Cristiano Ronaldo? Notícia do The Independent.

This Diana ‘tribute’ in Chesterfield town centre is something else. pic.twitter.com/NOXO7m64Mw — Sean 🌹 (@shornKOOMINS) 11 settembre 2017

