Esse tuite é a melhor resposta de uma marca a um troll em 2017 – até agora

Ainda em janeiro, a Adweek divulgou uma troca de mensagens entre a Wendy’s, rede de fast-food norte-americana, e um usuário do Twitter que questionou a alegaçao da empresa de nunca congelar seus hambúrgueres. Para o site, era o melhor tuite de 2017 até entao. Passado o 1º mês do ano, parece que ninguém ainda conseguiu superar a Wendy’s nesse quesito. Depois da lanchonete tuitar que seus hambúrgueres nunca eram congelados, o usuário identificado como ‘Thuggy D’ disse que todo mundo ri do slogan da rede, “Fresco, nunca congelado”, e que eles sao uma piada. Em resposta, a Wendy’s reafirmou que, desde sua fundaçao, em 1969, só usa carne fresca para seus hambúrgueres. Nao contente com a resposta, Thuggy D perguntou se eles entregam a carne crua em um caminhao quente. “Onde você armazena coisas frias que nao sao congeladas?”, perguntou entao a Wendy’s. Depois dessa, o troll desviou o assunto dizendo que a empresa deveria desistir, que o McDonald’s arrasa com eles com seu café da manhã. Foi entao que a Wendy’s encerrou a conversa com um ‘tuite de mestre’: “Você nao precisa mencioná-los [o McDonald’s] apenas porque esqueceu por um segundo que geladeiras existem.” Ouch! Que gelo, hein? ;-)

Our beef is way too cool to ever be frozen. 😎 pic.twitter.com/QuXECJtlq5 — Wendy’s (@Wendys) 30 de dezembro de 2016

@NHride Sorry to hear you think that! But you’re wrong, we’ve only ever used fresh beef since we were founded in 1969. — Wendy’s (@Wendys) 2 de janeiro de 2017

@NHride You don’t have to bring them into this just because you forgot refrigerators existed for a second there. — Wendy’s (@Wendys) 2 de janeiro de 2017

