Esses caça-cliques no Facebook sao na verdade o enredo de romances clássicos

“Finalmente um uso nobre para uma estratégia duvidosa”, diz o AdFreak referindo-se à açao da livraria ‘The Wild Detectives’ batizada de ‘Litbait’. Para incentivar o hábito da leitura, a livraria divulgou posts no Facebook com chamadas do tipo ‘caça-clique’. Detalhe – os caça-cliques eram na verdade a essência do enredo de romances clássicos. “Rapaz britânico morre depois de uma selfie mal sucedida”, por exemplo, se refere ao livro ‘O Retrato de Dorian Gray’; “Adolescente engana namorado e faz com que ele cometa suicídio”, a ‘Romeu e Julieta’; “Você nunca vai adivinhar o que aconteceu com essa adolescente do Kansas depois que um tornado destruiu a sua casa”, a ‘O Mágico de Oz’; e “Esse político italiano faz Trump parecer um santo”, a ‘O Príncipe’, de Maquiavel. ;-) A campanha foi lançada nos EUA no último dia 06 de setembro, ‘Dia Nacional de Ler um Livro’. Quando os usuários clicavam nos links, eram direcionados para um post com o texto do livro em questao na íntegra. Segundo a livraria, a açao fez o tráfego do site aumentar 14.000% (!) e gerou 150% mais engajamento em sua página no Facebook.

