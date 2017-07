‘Eu sou rica!’ | Carolina Ferraz é mais uma dispensada pela Globo

Dona de um dos bordoes mais famosos da internet (“eu sou RICA!” – veja vídeo abaixo), a atriz Carolina Ferraz deixará a Globo em agosto. A informaçao é do site Notícias da TV. Carolina trabalhava exclusivamente para a Globo desde 1992 e, nos últimos 25 anos, foi uma das principais estrelas da casa. De acordo com o site, ultimamente a Globo tem priorizado manter sob contrato apenas alguns nomes que o canal nao admite perder para a Record, como Fernanda Montenegro, Caua Reymond e Mariana Ximenes. Isso nao quer dizer que Carolina nao possa atuar mais em novelas e produçoes globais; porém, se isso acontecer, ela será contratada pontualmente para cada trabalho que fizer. Essa política da emissora já fez outras “vítimas”, como Pedro Cardoso, Priscila Fantin e Maitê Proença. Ah, o grito de “eu sou RICA!” veio da novela ‘Beleza Pura‘, de 2008, no qual ela interpretou a vila Norma Gusmao. Sem problemas, Carolina, a internet nunca vai esquecer essa personagem ;-)

