Ex-escultor da Disney faz campanha para financiar produçao de boneco (pelado!) de Trump

Mistura de troll com Donald Trump, esse boneco é criaçao de Chuck Williams, ex-escultor da Disney que fez trabalhos para filmes, parques temáticos, brinquedos e colecionáveis da empresa ao longo de 30 anos. Chuck diz que ficou “surpreso como todo mundo quando Trump foi eleito”, e resolveu “esculpir uma caricatura dele para liberar um pouco a tensao”. Repare que o bonequinho tem maos pequenas (piada clássica com Donald Trump) e segura um celular, já que o atual presidente dos EUA nao fica muito tempo longe do Twitter. Segundo Williams, a foto de sua criaçao fez muito sucesso entre seus amigos e sua família no Facebook, e trouxe um sorriso “para todos os lados do espectro político”. Foi entao que ele decidiu criar uma campanha de financiamento coletivo para produzir o boneco em larga escala. A campanha foi lançada há pouco mais de 1 semana, mas já ultrapassou com folga o valor pretendido de USD 38 mil – ainda com 21 dias pela frente, mais de USD 125 mil foram arrecadados. Cada ‘Trump Troll‘ custa USD 25. Com The Poke e Huffington Post.

