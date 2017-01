Exposiçao comemora o aniversário de Sao Paulo com fotos de pontos turísticos

Desde a última 3ª feira, dia 10 de janeiro, quem frequenta a estaçao do metrô Paraíso, na capital paulista, pode apreciar a exposiçao “Sao Paulo é tudo de bom, seus 463 anos também“, que reúne 19 fotografias de pontos turísticos da cidade, todas próximas de estaçoes. A açao é realizada pelo Sao Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB) em conjunto com o Metrô, o portal Sao Paulo Sao, a Canon do Brasil e a agência Dentsu Brasil, em comemoraçao ao aniversário da cidade, celebrado no próximo dia 25 de janeiro. Entre as diversas fotos encontram-se a Pinacoteca, o Theatro Municipal, a Sala Sao Paulo, o Cemitério da Consolaçao, a rua Avanhandava e outros pontos queridos da cidade. As imagens sao dos fotógrafos Gregory Grigoragi, André Stefano, Ken Chu e Tuca Vieira. A exposiçao fica na Estaçao Paraíso por 20 dias e depois segue para outras duas estaçoes, ainda nao definidas, onde permanecerá por mais 40 dias. Leia mais no Sao Paulo Sao.

publicidade publicidade