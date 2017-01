Fabiana Manfredi é a nova diretora de agências do Twitter Brasil

Fabiana Manfredi (@fabimanfredi) é a nova diretora de agências do Twitter Brasil. A executiva, que desempenhava a funçao de diretora de desenvolvimento de contas na empresa desde julho de 2015, será agora responsável pelo relacionamento com agências de publicidade para uso do Twitter. Em seu papel anterior, Fabiana conduzia a gestao do processo de implementaçao de campanhas, com otimizaçao de resultados, análises de pós-venda, geraçao de insights estratégicos e treinamentos relacionados à plataforma. A executiva tem mais de 14 anos de experiência e, antes de ingressar no Twitter, foi diretora-geral de mídia na mcgarrybowen, tendo passado também pela DM9DDB. Em sua carreira em agências, atendeu clientes como Johnson & Johnson, Itaú, ABInbev, Telefônica/Vivo, Microsoft, Intel, Disney Parks, Bradesco, Lupo, Burberry, BRF, Cisco, entre outros. Fabiana assume o papel antes desempenhado por Fiamma Zarife, que há poucos dias foi anunciada como diretora-geral do Twitter Brasil. Já Guilherme Ribenboim, ex-diretor geral, permanece como vice-presidente do Twitter para a América Latina, mas também assume novas responsabilidades e irá liderar globalmente a área de desenvolvimento de soluçoes para clientes do Twitter, com base em Nova Iorque.

Feliz em anunciar Fabiana Manfredi como Head de Agências do Twitter. Tenho certeza q @fabimanfredi e nossos parceiros vão brilhar mto. 👏🏼💫 — Fiamma Zarife (@fzarife) 16 de janeiro de 2017

