Facebook abre inscriçoes para o ‘Facebook Awards’, anuncia novas categorias

O Facebook Awards de 2017 está com as inscriçoes abertas, e neste ano, o foco serao os trabalhos que “emocionaram as pessoas”, diz o Facebook. Serao considerados os melhores trabalhos que promoveram a criatividade no Facebook, Instagram e no Audience Network (ainda nao disponível no Brasil). A premiaçao agora passa a contar com novas categorias, que refletem as emoçoes evocadas pelas campanhas vencedoras – ‘Laugh/Rir’, ‘Cry/Chorar’, ‘Wow/Surpreender’, ‘Love/Amar’ e ‘Act/Agir’. O troféu também ganhou novo design – o projeto do balao metálico em forma de coraçao foi inspirado pelo estilo de Anish Kapoor e Jeff Koons, que emprega modernismo com toques divertidos em seus trabalhos. O estúdio londrino Design Bridge também colaborou nesse projeto. O Facebook Awards tem como objetivo premiar os trabalhos que causaram mais impacto, usando as plataformas da rede social de maneira inovadora. O período de inscriçao começa hoje, dia 21 de março, e termina em 28 de abril. Para mais detalhes sobre a premiaçao, acesse facebookawards.com.

publicidade publicidade