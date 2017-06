Facebook testa novas formas de combater caça-cliques e fake news

Segundo o The Next Web, o Facebook está testando um recurso que vai impedir administradores de páginas de editar a imagem, o título e a descriçao de links compartilhados na rede social. Hoje, com a possibilidade de ediçao, há quem recorra a “truques” para tornar os artigos mais atraentes ao público, o que em alguns casos acaba se transformando no famoso caça-clique. A informaçao, no entanto, nao é oficial – vem de uma “fonte familiarizada com o assunto”. Mas, caso se confirme, pode significar o fim de intervençoes maliciosas em breaking news compartilhadas no site, por exemplo. É claro que isso nao resolve o problema maior – caça-cliques nao sao necessariamente criados no Facebook. Se o site original já tem um título e uma imagem do tipo clickbait, ela continuará sendo reproduzida na rede social. Seja como for, o TNW acredita que essa novidade seja outra tentativa de combater também as fake news e os chamados “fatos alternativos”. Ela traria um pouco de sossego para fontes confiáveis que saberiam que seu conteúdo nao pode ser alterado, e diminuiria o campo de açao dos trolls. É esperar pra ver.

