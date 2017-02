Fãs fazem vaquinha para construir monumento a David Bowie em Londres

Já se passou mais de 1 ano da morte de David Bowie, mas os fãs nao se esquecem. Na Inglaterra, alguns deles estao promovendo um financiamento coletivo para obter dinheiro e poder construir um raio vermelho gigante na regiao sul de Londres, em Brixton. O raio remete ao disco ‘Aladdin Sane‘, um dos trabalhos mais famosos de Bowie, que se tornou símbolo de sua obra. A escultura teria cerca de 9 metros de altura, ficando situada em frente à estaçao de metrô de Brixton, a apenas 5 ruas de onde Bowie nasceu, em 8 de janeiro de 1947. Há diversas recompensas para quem contribuir com o financiamento, incluindo pingentes, camisetas, e até mesmo a chance de ter seu nome incluído no site do futuro monumento. Notícia do Consequence of Sound.

