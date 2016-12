Feliz 6ª feira e feliz fim de ano pra vc tbm – coral canta ‘Friday I’m In Love’ para alegrar o dia :-)

A Koodo, operadora de telefonia celular do Canadá, decidiu criar um ‘ato aleatório de felicidade’. A ideia foi da agência Camp Jefferson, que convidou o Choir!Choir!Choir! para cantar ‘Friday I’m in Love’, do The Cure, no mercado de Natal de Toronto. Segundo o Glossy, Robert Smith – vocalista do The Cure – gostou tanto do arranjo que resolveu doar o valor referente ao licenciamento da música para a instituiçao de caridade que o coral escolher – em apoio às famílias sírias que estao chegando ao Canadá.

