Feliz aniversário, WWW | Infográfico celebra os 25 anos da internet

Com base em dados do Pew Research Center – leia anterior ‘O fim do começo | A Internet faz hoje 25 anos’ – o pessoal da CWCS produziu um infográfico em homenagem à rede mundial de computadores, que hoje é utilizada por 99% dos norte-americanos entre 18 e 29 anos. Confira abaixo um pouco da evoluçao da web, contada através de estatísticas e dados comportamentais de seus usuários. Saiu no The Drum.

publicidade publicidade