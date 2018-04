Festas Lisboa’18 – 96 sardinhas à espera do seu ‘Like’

Um cardume de ideias, digo, sardinhas (96!), para você dar um ‘like’ na sua preferida do Concurso Sardinhas Festas de Lisboa´18. A escolhida poderá ser uma das vencedoras das 5 mençoes honrosas do concurso. Acesse e boa pescaria! Confira aqui e também aqui as vencedoras de ediçoes anteriores.

