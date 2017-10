Filha de dono da Dell desativa mídias sociais dps de comprometer segurança da família via Instagram e Twitter

Já deveria ser senso comum que certas informaçoes nao devem ser divulgadas na rede, mas ao que parece essa dica nao chegou ao conhecimento de Alexa e Zachary Dell, herdeiros da empresa de computadores Dell. A dupla ganhou os holofotes internéticos ao aparecer no tumblr Rich Kids of Instagram, revelando dados que deveriam ser sigilosos através das mídias sociais. Talvez inocentemente, Alexa Dell informou sua geolocalizaçao no Instagram e comentou no Twitter sobre sua futura formatura do colégio, divulgando local e hora onde Michael Dell e sua mulher provavelmente estarao presentes e dificultando o trabalho da segurança da família, que, a proposito, custa USD 2,7 milhoes por ano. A dupla provavelmente tomou um puxao de orelha dos pais – a foto já foi removida do Instagram e o Twitter de Alexa já foi desativado. Com The Next Web e Bloomberg.

