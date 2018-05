Filhos da… – o humor criativo está de volta na corrente da inveja

Chegamos ao capítulo 80! E contamos com a ilustre participaçao do multi-premiado publicitário colombiano Leo Macias, criador da campanha invejada no capítulo anterior. Leo revela agora sua inveja criativa por um comercial que tem todos os condimentos do grande senso de humor e potencial criativo argentino. Quer saber qual é? Aperta o play! ;-)

