Forbes – Brasil é pássaro na lama, com as asas cortadas, que nao consegue voar

Em ‘Who Wants to Be President of Brazil?’ (Quem quer ser presidente do Brasil?), Kenneth Rapoza, colaborador da Forbes, discorre sobre o desolador cenário político e econômico brasileiro. Diz que o país mudou para pior nos últimos 2 meses e, citando a fala de um investidor, sugere que o mercado agora prefere Rodrigo Maia a Temer, desde que as reformas continuem. Kenneth conclui o artigo usando uma metáfora – “O Brasil atingiu o fundo do poço, é verdade. Mas como já foi dito aqui, ele está derrapando no chao enlameado; suas asas estao sujas e parcialmente cortadas. E mesmo se Temer cair, será difícil tirar esse pássaro do chao num futuro próximo.” Via Ancelmo.

